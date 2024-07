Nuovo corso per il Basket marsalese in serie C

Proseguono a ritmo serrato i preparativi in casa della Nuova Pallacanestro Marsala in vista della stagione 2024/25. Perfezionata l’iscrizione al campionato di serie C Unica Sicilia e Calabria della prima squadra ancora guidata da Peppe Grillo e ai rispettivi campionati per i gruppi U17 Eccellenza ed U15 Eccellenza, la società lilybetana sta procedendo ad un riassetto dello staff tecnico che formerà i giovani cestisti marsalesi e che ha visto l’arrivo di Giorgio Bonanno, coach mazarese di grande esperienza in forza alla Trapani Shark nelle ultime tre stagioni nel ruolo di responsabile del settore giovanile.

Confermatissimo il coach Andrea Anteri alla guida tecnica dei gruppi U19 Gold, U17 e U15 Eccellenza che hanno ben figurato nella scorsa stagione con Anteri in panchina. Per i prossimi tre anni sarà lui a coltivare i giovani talenti sul parquet del PalaMedipower. Per quanto riguarda il settore minibasket, la compagine marsalese si affiderà ancora all’esperienza di Patrizia Santoro e Mirko Frisella. La NPM dalla scorsa stagione ha inoltre puntato sulla valorizzazione del basket femminile, con l’obiettivo di formare nuove giocatrici che andranno ad alimentare il crescente movimento del basket in rosa marsalese. Parallelamente coach Grillo sta lavorando alla costruzione del nuovo roster per la squadra che affronterà la Serie C. Tra gli atleti più giovani si sono già fatti notare Antonio Donato, Samuele Mercogliano, Nicolò Abrignani e Giovanni Volpe, che con il successo al torneo 3×3 Shock da Ground appena concluso si sono guadagnati l’accesso alle Finali Nazionali Giovanili che si disputeranno a settembre a Lignano Sabbiadoro.