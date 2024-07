Il mese di agosto a Marsala inizia con sagre e fiere

Nuovi appuntamenti estivi a Marsala. Per Otiosa estate, nell’ambito del Book Jazz Club, ovvero la rassegna di musica organizzata dall’associazione culturale Otium nell’ex chiesa di San Giovannello in via Andrea D’Anna, il 31 luglio spazio ai Blaze con Alessandro Presti alla tromba, Gabrio Bevilacqua al contrabbasso, Gaetano Presti alla batteria e Dario Salerno ‘special guest’ alla chitarra. E’ necessaria la prenotazione al numero WhatsApp 333.7277176, biglietto 15 euro.

La Fiera Meccanico-Agricola, che si terrà a Strasatti di Marsala dal 2 al 6 agosto, patrocinata dalla Regione Siciliana, dall’Assessorato all’Agricoltura, da Unioncamere Sicilia e dal Comune, punta i riflettori sul mondo agricolo e su tutte le realtà imprenditoriali, culturali e religiose legate alla storia del territorio di Strasatti di Marsala, riscoprendone valori, tradizioni e puntando sull’innovazione: dall’esposizione di macchinari e prodotti agricoli, all’organizzazione di convegni e talk show su temi salienti del comparto, ai percorsi enogastronomici, agli spettacoli, agli eventi sportivi, culturali e religiosi, che coinvolgeranno anche i bambini. Dal 2 agosto tra gli ospiti la comica Valentina Persia, la cantante Anna Tatangelo (il 5), il cabarettista Uccio De Santis (il 6), lo spettacolo “I 40 che ballano” (il 3) e la commedia dialettale “Terrarrussa” (il 4).

In contrada Matarocco invece, dal 2 al 4 agosto torna l’11ª edizione di “Saperi e Sapori” con una serie di iniziative goni sera come la sagra del panino con le panelle e con la salsiccia, le busiate al matarocco e tutte le sere dolci tipici. Previste le esibizioni di Mia Arnone da The Voice Junior e degli Assi I Mazze, raduno di auto, moto e bike il 2 agosto; il tributo a Renzo Arbore con la band “Luna Rossa” dalle 20.30 del 3; la sfilata dei gruppi folk regionali e internazionali e la comicità dei Trikke e Due dalle 17.30 del 4. Per Ammàri Music Fest le cene in Cantina, presso Baglio oro il 4 agosto, musica con Vivacidade Duo (Pietro Adragna alla fisarmonica e Giuseppe Sinacori alla chitarra) e cena a cura di Oasi (60 euro). Per la rassegna parole e libri Loft Cultura, alle Saline Genna il 5 agosto lo scrittore Gaspare Grammatico presenterà l’ultimo romanzo “Le spine del ficodindia”.

Uno spettacolo teatrale tratto da un libro di Concita De Gregorio il cui titolo è già un racconto: “Malamore” e un concerto che è una bellissima storia d’arte e d’amore: quella di un virtuoso della chitarra come Osvaldo Lo Iacono. Sono questi i prossimi due appuntamenti della VII edizione della Rassegna “’a Scurata Cunti e Canti al calar del Sole” Memorial Enrico Russo, manifestazione ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C. In particolare martedì 30 luglio alle ore 19 andrà in scena lo spettacolo teatrale “MALAMORE – Esercizi di resistenza al dolore di Concita De Gregorio” a cura del laboratorio teatrale dell’Officina Artistica Carpe Diem diretto da Luana Rondinelli e Alessio Piazza.