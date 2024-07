Si rinnova ancora la rosa del Marsala Calcio, conferme e nuovi arrivi

Continua il mercato dell’FC Marsala in vista del prossimo campionato e con la speranza di potersi iscrivere all’Eccellenza, a cui la società sta lavorando. Torna a vestire la maglia azzurra l’esterno lilybetano Dario Meo. Il suo innesto nella squadra di Mister Totò Brucculeri è sinonimo di sicurezza per la linea difensiva azzurra. “Sono felicissimo di continuare a vestire i nostri splendidi colori che dopo tutti questi anni penso proprio di averli tatuati addosso. Questa sarà una stagione calcistica importante per Marsala e farò del mio meglio per regalare ai tifosi le migliori emozioni possibili. Forza Marsala” sono le parole di Meo.

Confermato invece Matteo Mamone che si è distinto per costanza e determinazione nella passata stagione garantendosi la fiducia di Mister Brucculeri. Assicurate anche le prestazioni sportive del portiere Michele Furnari per la stagione 2024/25. Marsalese, classe 2003, Furnari gioca nelle giovanili della Dribbling e della Boeo per entrare successivamente a far parte nel 2019/20 del gruppo squadra del Marsala Calcio in serie D. Successivamente si trasferirà sempre in D alla Sancataldese con un ritorno in maglia azzurra in Eccellenza a metà stagione. Nel 2022/23 vestirà la maglia della Mazarese in Eccellenza e nella scorsa stagione quella dei pugliesi del Nardò in serie D.

Continua il percorso anche per la prossima stagione, l’esterno di difesa marsalese Giovanni Marchese. Giunto a Capo Boeo nel mercato dicembrino, Marchese si mette in luce per l’equilibrio tra fase difensiva ed offensiva segnando due reti su azione e divenendo parte importante del modulo di Mister Brucculeri che da terzo di difesa gli affida il compito di braccetto di destra sfruttando in avanti le sue qualità realizzative. Infine, il ds Antonio Schio sottoscrive un accordo per le prestazioni sportive del centrocampista marsalese Carlo Rallo che quindi, resta a Capo Boeo.