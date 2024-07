Marsala: ancora roghi di rifiuti ad Amabilina, situazione ambientale sempre più preoccupante

Diventa ogni giorno più insostenibile la situazione dei rifiuti ad Amabilina. Anche quest’anno, purtroppo, cumuli di ingombranti in disuso e sacchetti di spazzatura non differenziata sono stati ammassati in diversi angoli del quartiere popolare. In alcuni tratti i rifiuti sono diventati così tanti da invadere la carreggiata, costringendo le auto in transito a improvvisi slalom per evitarli. L’aspetto, purtroppo, più preoccupante è che in diversi casi qualcuno ha pensato di dar fuoco ai rifiuti, costringendo i vigili del fuoco a ripetuti interventi. Conseguentemente, nell’aria si sprigionano diossina e altre sostanze nocive, costringendo i residenti a chiudere le finestre per non intossicarsi. Tra l’altro, nel momento in cui i rifiuti vengono bruciati non possono essere immediatamente prelevati dagli addetti di Formula Ambiente e trascorrono alcuni giorni prima dello smaltimento. E, nel frattempo, altre mani vanno a depositare altri sacchetti sopra la cenere lasciata dai roghi…