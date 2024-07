Palermo Ladies Open, titolo alla cinese Zheng

PALERMO (ITALPRESS) – Qinwen Zheng ha vinto la 35esima edizione dei Palermo Ladies Open, Wta 250 da 232.244 euro svolto sui campi in terra rossa del Country Club del capoluogo siciliano. La cinese, testa di serie n. 1 (e 7 al mondo) ha bissato il successo dello scorso anno battendo in finale la ceca Karolina Muchova, seconda forza del tabellone e 35 Wta, in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-2. E’ il terzo titolo in carriera per la 21enne.

Una finale da Slam nel capoluogo siciliano, considerato che sia la cinese agli ultimi Australian Open, che la ceca al Roland Garros del 2023, hanno all’attivo una “firma” ciascuno nei tornei più prestigiosi del circuito. Una finale attesa e auspicata dal pubblico che ha gremito le tribune del Country Time Club: le due finaliste sono state accomunate dall’avere ricevuto la wild card dal direttore del torneo Oliviero Palma.

