Incendi a Marsala e Castellammare. E l’allerta rossa prosegue…

Diversi incendi si sono registrati nella giornata odierna in tutta la provincia di Trapani, caratterizzata dall’allerta rossa proclamata dalla Protezione Civile Regionale in Sicilia Occidentale (trapanese, agrigentino e nisseno). Fino al tardo pomeriggio di oggi, risultano 11 roghi, due dei quali considerati più rilevanti. Il primo riguardava il territorio di Castellammare del Golfo e ha visto l’intervento di due squadre operative (una di Trapani e una di Custonaci); il secondo è avvenuto a Marsala, in contrada Matarocco, dove il vento particolarmente insistente ha reso più complesse le operazioni di spegnimento. Sul posto due autopompe e un’autobotte, con la squadra del Comando provinciale di Trapani intervenuta a supporto dei colleghi del distaccamento di corso Calatafimi.

Come preannunciato, anche domani – giovedì 18 luglio – ci si attende una giornata di caldo torrido in tutto il Sud Italia. Le temperature continueranno a registrare valori massimi da elevati a molto elevati e la Protezione Civile Regionale ha diramato un ulteriore avviso di allerta rossa per le province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, cui si aggiunge anche Enna, dove sarà più alto il rischio di incendi e ondate di calore. Nel resto dell’isola l’allerta sarà arancione. Sia domani che venerdì sarà una giornata da bollino rosso a Palermo, con temperature percepite sopra i 35 gradi, mentre a Catania si sfioreranno i 40 gradi.

A Marsala il sindaco Massimo Grillo, recependo l’avviso della Protezione Civile, ha attivato lo “stato di attenzione” e il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare la direzione e il coordinamento dei servizi necessari a fronteggiare eventuali emergenze. Nella giornata di oggi è rimasta chiusa a scopo precauzionale la Riserva Naturale dello Zingaro.