Brasile, Mattarella al Sermig “Nessuno è mai perduto davvero”

SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell’ambito della sua visita in Brasile, si è recato a San Paolo all’Arsenale della Speranza del Servizio Missionario Giovani (SERMIG), centro di accoglienza per gli uomini e le donne senza fissa dimora, cha da 28 anni si impegna per la promozione della cultura dell’assistenza e del rispetto della dignità umana. Il capo dello Stato è stato accolto da Rosanna Tabasso, presidente del SERMIG, e da Simone Bernardi, presidente dell’Arsenale della Speranza.Il capo dello Stato ha parlato della “straordinaria condizione che unisce l’Arsenale della speranza di Torino a quelli di San Paolo e della Giordania. Una condizione che sollecita tutti quanti, perchè parte da una convinzione di base che non dovremmo mai dimenticare: ciascuna persona rappresenta un patrimonio irripetibile e unico al mondo. Non c’è nessuna persona che sia mai perduta davvero. L’Arsenale è una lezione di umanità che serve a chiunque da portare con sè e custodire per sempre. Grazie per quello che fate”.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).