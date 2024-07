Begu torna nei quarti al Palermo Ladies Open

PALERMO (ITALPRESS) – Due anni dopo Irina Begu torna nei quarti di finale dei Palermo Ladies Open. La rumena, campionessa al Country nel 2022, è la prima giocatrice tra le migliori otto della 35esima edizione, grazie alla vittoria in due set (6-2 7-5) contro l’olandese, testa di serie n. 5 e n. 62 del ranking WTA, Arantxa Rus. Per Begu è la quarta volta nei quarti di finale a Palermo dopo il 2011, 2012 e 2022. La rumena attende adesso la vincente del match tra l’americana Ann Li e la russa Erika Andreeva (che oggi ha recuperato il match di primo turno contro la lettone Darja Semenistaja, battuta con un netto 6-1 6-2). “Dobbiamo sognare in grande”. Parola di Tathiana Garbin, capitana della nazionale italiana femminile in vista delle Olimpiadi di Parigi. Il sogno di una medaglia, tra singolare e doppio, grazie a un gruppo di ragazze cresciute in maniera esponenziale sotto la sua ala e adesso sulla cresta dell’onda dopo la doppia finale Slam di Jasmine Paolini. “Queste ragazze ci hanno insegnato a sognare in grande – ha spiegato Garbin – dobbiamo lavorare tanto affinchè avvenga. C’è un effetto traino tra queste ragazze. Voglia, determinazione e costanza: le ragazze sono un modello, dobbiamo prendere questo come insegnamento. Non esiste tutto e subito, c’è una costruzione che parte da lontano”. Una preparazione che passa anche dal Country: “A Palermo c’è sempre stata un’energia particolare. Per le nostre italiane è l’occasione per giocare vicino casa e di fronte alla propria famiglia. Spesso le azzurre vengono qui con la famiglia al seguito, qui è come tornare a casa”. Eliminate Errani e Trevisan, è ancora in corsa Bronzetti, elogiata da Garbin: “Sta attraversando un periodo di forma buono ed è arrivata carica. A livello tecnico ha lavorato tanto con il suo coach, Francesco Piccari, ma anche con Danilo Pizzorno. E’ cresciuta tanto, in vista dei prossimi anni ha ancora margini di miglioramento”. Ore 2.10 nella notte tra martedì e mercoledì. Il momento esatto della vittoria di Lucia Bronzetti nel 1° turno dei Palermo Ladies Open 2024, contro la francese Elsa Jacquemot in tre set. Un late night show, ma ricco di soddisfazioni per la riminese, contenta del livello espresso: “Sapevo che sarebbe stata una partita molto dura, l’avevo affrontata la scorsa settimana a Contrexeville – ha spiegato la n. 70 al mondo – Giocare in casa è diverso, molto più bello. Era un orario particolare, ma mi sono divertita molto. L’atmosfera era bella, mi piace giocare la sera. Il primo turno era difficile essendo arrivata all’ultimo, sapevo che avrei riscontrato delle difficoltà, ma alla fine mi sono trovata a mio agio e mi sentivo bene”. Ora un giorno di riposo (complice il ritiro dal doppio della compagna, Olivia Gadecki, per un problema alla schiena), poi domani (non prima delle 20 sul Campo Centrale) il 2° turno con la rumena Cristian, n. 66 WTA: “Ho il tempo per recuperare e spero di giocare altrettanto bene – prosegue – Problema alla coscia? Ho avuto qualche dolore dopo la finale, ma con un giorno in più di riposo spero di star meglio. Non è niente di grave”. L’obiettivo è fare più strada possibile, anche per apprezzare Mondello (e Palermo) al meglio: “Stamattina sono andata un paio di ore al mare. Giocare e stare qua mi piace tanto. Spero di riuscire ad andare avanti il più possibile e fare… più bagni possibili”. Bronzetti giocherà il secondo match sul Centrale dopo la sfida tra Andreeva e Li, in programma alle 17.30. A chiudere la giornata sul campo principale sarà la n. 1 del seeding e n. 7 del ranking WTA Qinwen Zheng, opposta alla croata Petra Martic. Sul Campo 6, invece, toccherà alla francese Chloè Paquet e all’argentina Maria Lourdes Carle.

– Foto Ufficio Stampa Palermo Ladies Open –

(ITALPRESS).