Nel concorso del 16 luglio 2024, il 10eLotto porta ancora tanta fortuna per la città di Marsala. Sono stati vinti ben 40mila euro con un “9 EXTRA” secondo quanto afferma Agipro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,04 milioni di euro in tutta Italia per un totale di 2,1 miliardi da inizio dell’anno.