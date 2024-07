Trapani: investito un 24enne al Porto, preoccupano le sue condizioni

Un giovane straniero di 24 anni, mentre stava attraversando le strisce pedonali davanti al presidio dei vigili del fuoco del porto di Trapani, prima dell’incrocio tra le vie Ammiraglio Staiti e XXX Gennaio, è stato investito. E’ accaduto lunedì sera mentre il giovane si stava recando in centro. Un’auto non si è accorta della sua presenza e l’impatto è stato molto violento tanto che la vittima è finita per terra privo di sensi.

Sul posto è giunta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al Pronto Soccorso. Poi è stato trasferito all’ospedale di Palermo per le ferite riportate. Al momento le sue condizioni sembrano destare preoccupazione.