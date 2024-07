Philipsen vince in volata e fa tripletta al Tour

NIMES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Terza volata vincente di Jasper Philipsen sulle strade del Tour de France 2024. Il 26enne corridore belga della Alpecin-Deceuninck, dopo l’ultima giornata di riposo, si è imposto allo sprint anche al termine della 16esima tappa, la Gruissan-Nimes, superando il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain Victorius) ed il norvegese Alexander Kristoff (Uno-X-Mobility), rispettivamente secondo e terzo. Caduta nel finale per l’eritreo Biniam Girmay (Intermarchè-Wanty), che mantiene la maglia verde di leader della classifica a punti. In una tappa con caldo torrido che ha visto un tentativo di fuga del francese della TotaleEnergies Thomas Gachignard, nulla cambia nella generale, con lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Emirates) saldamente in maglia gialla. Domani la 17esima frazione della Grande Boucle, la Saint Paul Trois Chateaux-Superdevoluy di 177,8 chilometri.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).