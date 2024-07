Trapani Calcio, presentato il centrocampista Valerio Mastrantonio

Prosegue l’ambiziosa campagna di rafforzamento del Trapani in vista del campionato di serie C. La società guidata dal presidente Antonini comunica l’arrivo in maglia granata di Valerio Mastrantonio. Il centrocampista, classe 1999 e piede mancino, arriva da svincolato e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Cresciuto nella Romulea, passa al Frosinone dove milita per due stagioni nella formazione Primavera. Nel 2018/19, in prestito dal club ciociaro, passa al Monterosi in Serie D. Qui milita anche nell’annata 2019/20. Svincolato dal Frosinone, si trasferisce al Cittadella nel 2020/2021. Con il club veneto gioca per quattro anni.

«Ringrazio presidente, direttore e mister per la fiducia posta nei miei confronti. Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di cominciare», dice Mastrantonio. «Sono un centrocampista; principalmente ho giocato da mezz’ala a sinistra o a destra. Mi piace giocare la palla; penso di essere un box to box, uno a cui piace correte. Sono pronto per iniziare questa nuova avventura».