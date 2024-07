Il Vescovo entra al Circolo Velico di Marsala

Il 4 luglio presso il Circolo Velico Marsala si è svolta la Santa Messa celebrata dal nostro Vescovo Monsignor Angelo Giurdanella e dal Parroco della Parrocchia di Sant’Anna Don Giacomo Marino. Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i soci sono stati onorati di accogliere il Vescovo che nell’omelia ha puntualizzato come il Circolo svolga un importante funzione all’interno di una logica dell’incontro e non dello scontro in questo particolare momento storico di conflittualità nel mondo. Ha posto attenzione alla semplicità delle persone, che non vuol dire superficialità bensì purezza d’animo e comprensione di ciò che conta veramente nella vita. Anche Don Giacomo, alla quale il Circolo appartiene, ribadisce l’importanza del riposo fisico che porta anche ad un riposo mentale quindi interiore e dello spirito.