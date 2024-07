Coretto Informale, concerto di Syncopation alla Chiesa Valdese trapanese

La Chiesa Valdese di Trapani e Marsala ospita un concerto evento che si terrà il prossimo 13 luglio alle ore 19.30 in via Orlandini (trav. di Via G.B. Fardella). L’iniziativa vedrà la partecipazione del Coretto Informale e del duo pianistico Syncopation: sarà un’occasione unica per celebrare la conclusione delle attività prima della pausa estiva. Il programma prevede un viaggio emozionante attraverso le opere di alcuni dei più grandi compositori e interpreti della musica del XX secolo. Gli spettatori avranno il privilegio di ascoltare brani di Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa e Scott Joplin.

Il Coretto Informale eseguirà, oltre a composizioni di Atahualpa Yupanqui, brani di Maria del Mar Bonet, Silvio Rodriguez e Battiato; mentre il duo pianistico proporrà musiche in esecuzioni a quattro mani. Questo concerto rappresenta un’opportunità per gli amanti della musica di godere di una serata all’insegna dell’arte e della cultura in un contesto informale di apertura e condivisione. Con questo evento, la Chiesa Valdese di Trapani conclude le proprie attività prima della pausa estiva: attività che riprenderanno con entusiasmo a settembre. Durante l’anno, la Chiesa Valdese ha promosso e ospitato, insieme ad altre Associazioni, una serie di eventi culturali, tra cui concerti, conferenze e mostre, contribuendo a rendere Trapani e Marsala centri vibranti di cultura e scambio su temi ed espressioni artistiche originali e alternative. L’ingresso al concerto, come a tutte le attività è libero, e tutti sono invitati a partecipare per celebrare insieme la bellezza della musica. L’iniziativa è realizzata in partnership con il Laboratorio delle Utopie APS, sarà pubblica e l’ingresso gratuito