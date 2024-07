DC-Noi moderati: nasce a Mazara il gruppo consiliare

A Mazara del Vallo nasce il primo gruppo consiliare Democrazia Cristiana-Noi moderati dopo il patto federativo sottoscritto a livello nazionale lo scorso maggio e che ha visto i due partiti insieme protagonisti durante la competizione elettorale delle Europee. Il gruppo è formato da Aleandro Gilante, Toni Russo (DC) e Giuseppe Bonanno (consigliere e segretario cittadino di Noi Moderati) e ha visto la fattiva partecipazione di Roberto Cacioppo, segretario cittadino della DC. “Dopo l’accordo siglato in primavera nasce a Mazara il gruppo consiliare della ‘Federazione DC – Noi Moderati’ che condividono i valori del Partito popolare europeo e che vogliono contribuire fattivamente al cambiamento, promuovendo e consolidando un impegno politico che sia espressione del popolarismo sturziano e della Dottrina Sociale della Chiesa”, dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia Cristiana.

“Le comuni radici politiche e la condivisione di valori fondanti come la libertà, la democrazia, la sussidiarietà, la giustizia e la coesione sociale faranno sì che si possa lavorare per la costruzione del Ppe”. “La nascita del gruppo Noi Moderati e DC a Mazara del Vallo è la naturale prosecuzione di un lavoro che porteremo avanti con determinazione e con la passione civile che anima la nostra classe dirigente ad ogni livello. Dopo il patto federativo siglato la primavera scorsa non sono mancati risultati soprattutto in Sicilia dove i tanti moderati e i centristi di ispirazione popolare nella casa comune DC-Noi Moderati hanno trovato il luogo della loro rappresentanza. Presto nei tanti comuni siciliani fino all’assemblea regionale daremo corso ai nostri intenti ed agli impegni assunti con i nostri elettori”, Saverio Romano, coordinatore politico Noi Moderati.