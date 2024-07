Nel litorale di Castellammare torna attivo il bus navetta

Operative due linee, una per raggiungere il centro storico di Castellammare del Golfo e un’altra la spiaggia Playa. Una navetta dal capolinea – nel piazzale davanti il cimitero – raggiungerà piazza Petrolo, con fermata nei pressi del mercato di ortofrutta. Proprio da qui, nei pressi del mercato- un’altra navetta partirà per arrivare alla spiaggia Playa Il 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 è 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐭𝐭𝐚 𝐄𝐜𝐨𝐩𝐚𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐒.𝐫.𝐥., 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐚𝐫𝐞𝐞 di parcheggio a pagamento e zone a traffico limitato. Le auto in sosta nel piazzale antistante il campo sportivo 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐭𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐝𝐮𝐞 𝐞𝐮𝐫𝐨. 𝐈𝐥 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐮𝐬 𝐧𝐚𝐯𝐞𝐭𝐭𝐚 è 𝐝𝐢 50 centesimi andata e ritorno .

«Lasciando l’auto nel piazzale davanti il cimitero comunale con il bus navetta si può raggiungere in maniera molto comoda il centro città e aree frequentate come la cala marina – sottolinea il sindaco Fausto -. Inoltre con la limitazione delle ztl e la nuova viabilità è possibile anche giungere agevolmente ai parcheggi pubblici e privati tra Petrolo e la cala marina».

Le zone a traffico limitato attive sono: il viale Zangara, la cala marina, è pedonale tutti i giorni, dalle ore 16 alle 3; nel quartiere “Madrice” e nel quartiere “Chiusa” non si può accedere con le auto tutti i giorni dalle ore 12 (mezzogiorno) alle 3; nel quartiere “Madrice” il sabato la ztl non è attiva dalle ore 18 alle 20, per consentire di raggiungere la chiesa Madre ai fedeli che intendono assistere alla messa. Nel Borgo di Scopello la zona a traffico limitato è attiva tutti i giorni e per l’intera giornata (accesso libero solo dalle ore 7 alle 10).