Al via il 2° Gran Premio del Mediterraneo, 150 atleti al Policampo di Mazara

Tutto pronto a Mazara del Vallo per il “II Gran Premio del Mediterraneo Trap e Paratrap di Tiro a Volo” in programma da oggi e fino a domani presso il Policampo di Tiro a Volo di c/da Castelluzzo. Oltre 150 atleti si sfideranno, contendendosi un montepremi, nelle diverse categorie, a squadra ed individuale. Si tratta di un grande evento internazionale organizzato della ASD Tiro a volo 2020 Mazara in collaborazione con la FITAV e con il patrocinio del CONI, della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, e del Comune di Mazara del Vallo, alle quali quest’anno si aggiungono la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Assemblea Regionale Siciliana.

Gli atleti partecipanti al “II Gran Premio del Mediterraneo”, alcuni di livello internazionale oltre ad una rappresentanza della nazionale della Repubblica di Malta, si sfideranno su 125 piattelli in cinque campi degli otto complessivi di cui è dotato il Policampo. Il 5 luglio previsti gli allenamenti ufficiali, il 6 luglio cerimonia inaugurale con l’alzabandiera al suono dell’inno di Mameli e la fanfara del VI Reggimento Bersaglieri, poi le gare di qualificazione su 75 piattelli, e domenica le finali con la sfida su 50 piattelli; nel pomeriggio, intorno alle 17 la premiazione. I risultati del “I Gran Premio del Mediterraneo”, aggiornati in tempo reale sulla piattaforma nazionale, potranno essere seguiti anche attraverso il nuovo sito internet www.tav2020mazara.it ove presente anche un’ampia rassegna fotografica e la storia del tiro a volo mazarese.