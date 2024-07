Favorire la partecipazione dei cittadini con disabilità alle attività balneari. È questo l’obiettivo prioritario dell’iniziativa “Lido senza barriere” promossa dal 37° Stormo dell’Aeronautica Militare di Marsala e che si avvale del patrocinio dell’Amministrazione comunale. Sarà il Distaccamento straordinario A.M. di Marausa preposto a curare gli aspetti organizzativi del progetto sociale che si svilupperà presso il “Lido Azzurro” di Marausa nelle giornate di martedì e giovedì, fino al prossimo 15 settembre.

A dare supporto all’iniziativa l’Assessorato ai Servizi sociali diretto da Giusy Piccione: “Ringrazio il comandante dell’Aeronautica per la riconfermata disponibilità e per la sensibilità alla delicata tematica della disabilità. Con la collaborazione delle Associazioni di Volontariato del territorio impegnate nel sociale, siamo certi che sarà ampia la partecipazione ai servizi balneari di giovani e adulti disabili. Intanto, stiamo definendo anche il progetto Spiagge Inclusive in cui coinvolgeremo i lidi marsalesi per cooperare a beneficio delle persone con fragilità”. A queste, con l’iniziativa “Lido senza barriere”, sarà riservata l’assistenza del Distaccamento A.M., volta ad agevolarne la fruizione delle attività ricreative e ludiche programmate nel corso di luglio, agosto e settembre.