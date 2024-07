A Marsala l’attività della Pro Loco tra spazi, iniziative e il ‘caso’ InfoPoint

Turismo contatti e personale, ne parliamo con la presidente Bice Marino.

Il servizio di accoglienza dell’InfoPoint di via XI Maggio verrà affidato ad una gestione esterna. A deciderlo è stata la Giunta Grillo. Fornire informazioni utili su come muoversi, prenotare visite guidate, contribuire a promuovere eventi sono attività importanti per l’incremento dello sviluppo turistico del territorio, prima erano erogati da dipendenti comunali ora gran parte dei quali è in servizio nel nuovo Museo del Vino di Palazzo Fici e senza possibilità attualmente di sostituirli all’interno dell’organico comunale.

Per cui l’Amministrazione ritiene che maggiore efficienza potrà ottenersi con una gestione in collaborazione con soggetti privati . All’interno dello storico edificio opera anche la Pro loco che fornisce autonomamente informazioni sul territorio. “Lo abbiamo appreso – ci ha detto la presidente della Pro Loco lilibetana, Bice Marino -. Per noi convivere con impiegati pubblici o gestori privati incaricati non cambia nulla. L’importante è l’obiettivo: dare un servizio a quanti, specialmente turisti, arrivano a Marsala cercando di indirizzarli per il meglio. Inoltre collaboriamo con gli operatori locali del settore per dare loro informazioni”. Negli scorsi anni la Pro Loco oltre alla tradizionale location, ha avuto anche altri luoghi dove si è spostata per svolgere i propri compiti d’istituto.

“Ci siamo avvalsi di giovani indirizzati a noi dalla Regione Sicilia che stavano svolgendo il Servizio Civile Universale. Abbiamo accolto cinque giovani che hanno svolto il loro incarico in postazioni che abbiamo collocato alle saline e all’interno dello scalo aeroportuale di Birgi. Hanno svolto un compito importante e acquisito esperienza. Adesso dato che il servizio dura soltanto un anno, tre di loro hanno terminato il compito. Gli altri sono in ricevimento nella storica sede di via XI Maggio dove, coadiuvati dal nostro direttivo, svolgono i loro compiti. Noi abbiamo richiesto alla Regione di potere avere ulteriore personale non appena entreranno in servizio i nuovi richiedenti il Servizio Civile Universale. Per quanto attiene il resto, il nostro rapporto con il comune che ci ospita nella sede storia è ottimo e contiamo di in incentivare la collaborazione ognuno per le proprie competenze”.