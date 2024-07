Al campo ‘Gaspare Umile’ di Marsala una partita per la ricerca sulla fibrosi cistica

Il circolo culturale Emisfero del Vento il 4 luglio, a partire dalle ore 19.30, presso l’impianto sportivo polivalente “Gaspare Umile” di via Istria, terrà un incontro di calcio amichevole a scopo benefico. Scenderanno in campo, da una parte, una rappresentativa composta da amici e simpatizzanti di Emisfero e, dall’altra, l’Inter club “J. Zanetti” di Marsala.

Ad arbitrare la partita sarà la terna della sezione AIA di Marsala. L’obiettivo dell’iniziativa denominata “partita del vento” è quello di raccogliere fondi da destinare alla fondazione per la ricerca di una cura alla fibrosi cistica – a livello nazionale presieduta da Matteo Marzotto – tramite il gruppo di sostegno FFC di Marsala che allestirà, per l’occasione, un banchetto per consentire a tutti i partecipanti all’evento di ricevere informazioni sulla patologia e per permettere la donazione. L’evento è gratuito. Le due associazioni promotrici confidano, altresì, nella presenza dell’Amministrazione comunale.