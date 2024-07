Lavori alle fognature, strade chiuse nel centro di Marsala

Con provvedimento della Polizia Municipale di Marsala sono state apportate modifiche al transito veicolare in alcune aree del centro urbano interessate al completamento della nuova rete fognante. In particolare, da oggi e fino al prossimo 18 luglio:

– via Vivona

chiusura alla circolazione e alla sosta veicolare dalle ore 7:00 alle ore 17:30;

– via Scalilla e via A. Damiani (tratto via Ballerino/via Scalilla)

inversione del senso unico di marcia dale ore 14:00 alle ore 16:30

– via A. Damiani (tratto via Grazia Vecchia/via XI Maggio)

chiusura alla viabìbilità e divieto di sosta, secondo esigenze lavorative

Sarà obbligo dell’Impresa esecutrice dei lavori collocare l’apposita segnaletica stradale, inclusa quella per le deviazioni del transito veicolare.