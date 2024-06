Lions Club di Marsala, consegnata una borsa di studio a una studentessa dell’istituto “Mario Nuccio”

Il Lions club di Marsala, presieduto dalla signora Paola Di Pietra, ha conferito la borsa di studio intitolata a “Totò De Simone” a un’allieva dell’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio”, Martina Amodeo. La studentessa si è distinta nei tre anni di scuola secondaria di primo grado per l’impegno, per gli ottimi risultati ottenuti in qualsivoglia disciplina scolastica ed extrascolastica. Presenti alla cerimonia i soci del club: Angelo Fici, Michele Fici, Elisabetta De Vita, Diego Maggio, Franca Donata Pellegrino, Il presidente di zona Francesco Gandolfo, la presidente del club Paola Di Pietra; la figlia Carmela e il nipote Andrea Cucchiara del professore De Simone; i genitori e la sorella dell’alunna, il dirigente scolastico Francesco Marchese e alcuni docenti della scuola. Il dirigente scolastico ha ringraziato il club e declina quelle che sono le doti di Martina e aggiunge che, sia per la ragazza che per la famiglia, questo riconoscimento significa tanto. Francesco Gandolfo, si è complimentato con la ragazza e ha informato i presenti che la scelta d’ intitolare la borsa di studio a Totò De Simone nasce dal desiderio di tenere vivo il ricordo di quest’ultimo, dato che per il club era un riferimento importante, come evidenziato anche da Diego Maggio, che ha sottolineato le doti umane e professionali del professore.

All’allieva è stato dato, da parte della presidente un attestato di riconoscimento e un buono di 500 euro per acquisto di libri, mentre la scuola ha consegnato una targhetta ricordo.