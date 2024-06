Traversata nello Stretto di Messina, impresa per un castelvetranese e tre menfitani

Una traversata nello Stretto di Messina in barba… al Ponte. E’ questa l’impresa di un castelvetranese assieme a tre menfitani che lo scorso 26 giugno, in un evento organizzato dall’ASD Trirock – Sicilia Open Water, hanno affrontato 3.650 metri da costa a costa. Si tratta del 38enne castelvetranese Calogero Di Giovanna che ha registrato il tempo di 43’12’’, dei 33enni Nicolò Tarantino e Michelangelo Sciarrabba e dell’istruttore Salvatore Lucania, tutti e tre di Menfi che hanno fatto registrare un tempo rispettivamente di 43’04’’, 46’19’’ e 41’08’’. Grande soddisfazione per i tre sportivi alla loro impresa tra Sicilia e Calabria.