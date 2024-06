L’Info Point ex Pro Loco verso una gestione privata, la proposta della Giunta marsalese

Il servizio di accoglienza dell’Info Point di via XI Maggio, che è storicamente gestito dalla Pro Loco di Marsala, verrà affidato ad una gestione esterna. A deciderlo è la Giunta Grillo. Fornire informazioni utili su come muoversi, prenotare visite guidate, contribuire a promuovere eventi sono attività importanti per l’incremento dello sviluppo turistico del territorio, prima erano erogati da dipendenti comunali ora in gran parte dei quali in servizio nel nuovo Museo del Vino di Palazzo Fici e senza possibilità attualmente di sostituirli. Per cui l’Amministrazione ritiene che maggiore efficienza potrà ottenersi con una gestione in collaborazione con soggetti privati.