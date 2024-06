A Salaparuta jazz e non solo, concerti in Piazza Mercato

Venerdì 28 e sabato 29 giugno due imperdibili appuntamenti a Salaparuta per gli amanti del jazz e non solo. Un’anticipazione del festival che, come di consueto, si svolgerà a Piazza Mercato il prossimo mese di luglio. Venerdì 28 giugno saliranno sul palco Giuseppe Milici e Francesco Buzzurro un binomio di straordinaria grandezza. Entrambi hanno una carriera internazionale alle spalle avendo suonato in ogni parte del mondo con i più grandi musicisti del pianeta. Al termine del concerto sarà consegnata la targa Nick La Rocca al giornalista Rai Ernesto Oliva, originario di Salaparuta, per i suoi interessanti reportage televisivi. Sabato 29 giugno sarà la volta di Francesco Nicolosi con “Omaggio al Cinema Italiano”

Passione e amore è il binomio che ha reso Francesco Nicolosi in pochissimo tempo uno dei violinisti più amati sia a livello nazionale che internazionale. La formazione dell’ensemble è composta da Francesco Nicolosi (vìolino), Piera Grifasi (voce), Antonio Putzu (sax soprano, clarinetto e flauti), Raul Perna (piano), Giulio Vinci (tastiere). I concerti fanno parte della programmazione on tour del Sicilia Jazz Festival 2024.