Accordo di collaborazione tra Calcio Sicilia e Alcione Milano

PALERMO (ITALPRESS) – Una collaborazione strategica per la crescita dei giovani. E’ quella nata tra la Polisportiva Calcio Sicilia, storica scuola calcio palermitana, e l’Alcione Milano, formazione neopromossa in Serie C e rinomata per il suo settore giovanile virtuoso che negli anni ha formato diversi giocatori poi approdati in Serie A (come Nicolò Rovella della Lazio). Una partnership che rappresenta un passo significativo verso l’eccellenza e l’innovazione nel calcio giovanile, creando una sinergia che offrirà benefici concreti a entrambi i club. Fondamentale il ruolo della Banca del Fucino che ha convinto gli importanti imprenditori che controllano l’Alcione Milano a investire in favore dei giovani talenti siciliani. L’accordo mira a instaurare un progetto a lungo termine, focalizzato sullo sviluppo e la crescita dei giovani. Grazie a questa unione, i ragazzi e lo staff della Polisportiva Calcio Sicilia – da sempre impegnato nello sviluppo dei talenti locali – avranno accesso a opportunità uniche, tra cui stage formativi, incontri con esperti del settore e la conoscenza di nuove metodologie di lavoro. I giovani calciatori della società rosanero avranno l’opportunità di partecipare a stage formativi presso l’Alcione Milano, dove potranno affinare le loro abilità tecniche e tattiche. Ci saranno, inoltre, degli incontri formativi che offriranno una visione completa del calcio professionistico, garantendo così un miglioramento costante e un’evoluzione continua.

“Questa collaborazione rappresenta un’opportunità straordinaria per i nostri giovani talenti e per l’intero movimento calcistico siciliano – hanno dichiarato Nino Manno ed Enzo Zito, presidenti del Calcio Sicilia – Siamo entusiasti di lavorare insieme all’Alcione Milano per costruire un futuro radioso per i nostri ragazzi”. “L’opportunità di creare una sinergia con il Calcio Sicilia e il Buon Pastore ci permetterà di incrementare le conoscenze in ambito nazionale, garantire esperienze sportive differenti ai ragazzi maggiormente meritevoli e di supportare nel lavoro di formazione tecnica e organizzativa le due realtà sportive che sul territorio siciliano si distinguono per risultati e qualità delle proposte. Lavoreremo insieme per cresce e migliorarci” ha spiegato Riccardo Bellotti, responsabile del settore giovanile dell’Alcione Milano che quest’anno ha impreziosito il suo palmares con lo scudetto juniores Serie D e tre titoli regionali (Under 17 E’lite, Under 15 E’lite e Under 16). Il Calcio Sicilia avvierà nei prossimi giorni degli stage selettivi dedicati alle categorie Allievi e Giovanissimi in vista della stagione 2024-2025, in cui parteciperanno ai campionati E’lite.

La novità principale è proprio sull’organizzazione delle formazioni, con i costi di gestione che non saranno a carico degli atleti, ma rimarranno in capo al nuovo gruppo sportivo che mira a investire sui ragazzi del territorio. Con questo nuovo accordo, il Calcio Sicilia e l’Alcione Milano si preparano a scrivere una nuova pagina nella storia del calcio giovanile italiano, promuovendo valori di collaborazione, crescita e innovazione.

– Foto: Image Photo Agency –

(ITALPRESS).