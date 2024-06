Marsala, ordine pubblico e sevizio idrico al centro del dibattito in consiglio comunale

La seduta del Consiglio comunale di martedì 25 giugno, a Palazzo VII Aprile di Marsala, è stata interamente presieduta da Eleonora Milazzo. La stessa ha aperto i lavori alla presenza di 15 consiglieri, alcuni dei quali hanno preso la parola per comunicazioni. Molti interventi, per primo Piero Cavasino, hanno riguardato l’autonomia differenziata, alimentando un dibattito in Aula che si è chiuso con un’analisi di Flavio Coppola e la proposta della stessa Eleonora Milazzo per un’iniziativa del Consiglio finalizzata ad esprimere perplessità e/o contrarietà all’autonomia differenziata. Al termine di alcune tradizionali comunicazioni si è passati all’approvazione dell’atto di indirizzo “Aggiornamento piano degli impianti pubblicitari” sottoscritto da diversi consiglieri, nonché alla votazione di due debiti fuori bilancio, sul secondo dei quali è poi venuto meno il numero legale, rimandando i lavori ad oggi pomeriggio.

Il tema della sicurezza in città è stato al centro dell’intervento del consigliere Rino Passalacqua, e della sua collega Rosanna Genna, che è stata molto dura durante il suo intervento: “verificare presenza extracomunitari sul territorio comunale, controllare esistenza fenomeni di caporalato, situazione indecorosa sotto i portici di Palazzo Municipale per extracomunitari incivili che vi bivaccano; tematica sicurezza seria, che non può essere sottovalutata e su cui c’è scarsa attenzione da parte dell’Amministrazione”.

Ha risposto ad alcune richieste di chiarimenti dei consiglieri l’assessore Salvatore Agate.