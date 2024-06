“Fiori dal Coro DUE-ETTI”. La prima puntata con Riccardo Sciacca e tanti ospiti. VIDEO

Oggi, alle ore 14, come ogni martedì, parte la nuova edizione di “Fiori dal Coro DUE-ETTI”, curata da Marco Messineo. Il format del programma, che lo scorso anno ha ottenuto molto successo (qui le puntate della stagione precedente con Michele Pantaleo, Giacomo Bertuglia, Enrica Crimi, Gino De Vita, Hulabop, Roberta Prestigiacomo, Pierpaolo Marino e Angelo Barraco), mischiando il serio e il faceto, ma sostanzialmente raccontando storie di vita e riflessioni sullo stato dell’arte, marsalese e non, è stato per l’occasione totalmente rivoluzionato, a cominciare dalla location.

Non più i celeberrimi “divani” della nostra redazione, ma il salotto stracolmo di libri dello zio di Marco, Nicolò Milazzo, deceduto pochi mesi fa e a cui il programma è idealmente dedicato, diventa infatti il cuore pulsante delle interviste con i tanti artisti della nostra provincia e… non mancheranno ad ogni modo altri luoghi, le riprese, infatti sono state effettuate in vari posti della nostra città. La più grande novità è che in ogni puntata ci saranno più artisti a condividere le loro storie e ad interagire tra loro e poi ancora ci sarà… no, dai basta spoiler, ad ogni modo: “L’autoironia non salverà il mondo ma quanto meno non inquina” (rivedi il TEASER).

LA PRIMA PUNTATA DI FIORI DAL CORO DUE-ETTI

Riccardo Sciacca, cantautore nato a Selinunte si racconta nella nuova edizione di “Fiori dal coro”, condotta e diretta da Marco Messineo – con lui, i suoi musicisti, Gabriele Genna, alla chitarra e Gaspare Buffa, alle percussioni, con Gregorio Caimi nei panni del talent scout e l’imprescindibile presenza di Salvatore Sinatra, qui, in veste di avvocato. Scritto e diretto da Marco Messineo – special Guest Matteo Di Girolamo – Voce off: Post Scriptum (Claudia Scirè, Francesco Porto) – Sigla: Carmelo Pipitone.

Vi aspettiamo tutti i martedì alle ore 14 sui nostri canali YOU TUBE e sulle pagine Facebook Itacanotizie.it e Marsala C’è.