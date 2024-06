Chiara Ferragni in Sicilia ne è sicura: “Si dice ArancinO”

Chiara Ferragni si gode l’ennesima pausa in Sicilia, dopo aver partecipato al matrimonio eoliano dell’amica Diletta Leotta con il giocatore di calcio Loris Karius da cui ha avuto una figlia. Mentre è in barca e in giro per il mare siciliano si gode un’arancina. Anzi no. L’imprenditrice digitale e influencer – nel ciclone dopo il pandoro-gate e il matrimonio in pausa con Fedez – lo specifica nelle sue eloquenti storie di Instagram: prima si fa un selfie mangiando il tipico street food siculo, poi lo scrive proprio senza lasciare alcun dubbio “Second arancinO at the airport”, scrivendolo con la “O” grande come rafforzativo.

Ebbene, mentre in Sicilia Orientale ne saranno contenti, quelli della parte Occidentale lo sono meno: mi dispiace cara Chiara, nella terra di Trinacria si dice arancina con la a e per tanti motivi ma lo dice anche l’Accademia della Crusca. E’ tonda, a forma di arancia, come le arance siciliane, il colore del fritto lo ricorda anche e quindi è un’arancina. Ma le teorie sono tante. Nel frattempo il web si è scatenato: arancinA o arancinO?