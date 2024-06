Evasione fiscale in Sicilia. I numeri per provincia

Attraverso il report fornito da Cgia Mestre, si può notare come il numero totale di contribuenti in Italia sia pari a poco più di 42 milioni. Ma ecco la classifica delle città siciliane dei contribuenti Irpef, per provincia: sul podio, al primo posto troviamo Palermo, piazzata al 12esimo posto della classifica italiana con un numero complessivo di 693.290 contribuenti. A seguire, al 20esimo posto, troviamo Catania, con 613.793 contribuenti. All’ultima posizione del podio siciliano, e al 33esimo posto della classifica nazionale, troviamo Messina, con un totale di 389.451 contribuenti.

Al centro della classifica siciliana per provincia troviamo Trapani, Agrigento e Siracusa, rispettivamente al 56esimo, 60esimo e 65esimo posto della classifica nazionale, che totalizzano un numero di contribuenti pari a 262.135 Trapani, 251.241 Agrigento e 235.461 Siracusa. Alle ultime tre posizioni troviamo Ragusa, Caltanissetta ed Enna. La prima si piazza al 76esimo posto della classifica nazionale, Caltanissetta al 91esimo mentre a chiudere troviamo Enna al 103esimo posto. In basso alla classifica le provincie di Ragusa (totalizza 206.912 contribuenti), Caltanissetta (150.788) e infine Enna (98.774).

Il Mezzogiorno si conferma la macroarea più interessata dall’evasione fiscale, in cui la Sicilia al 16,5 €.