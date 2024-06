Controlli a tappeto nei locali e nelle strade trapanesi, così la Prefettura regola la movida

Il 19 giugno si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dalla Prefetta Daniela Lupo, al fine di monitorare l’efficacia dei dispositivi di prevenzione e controllo del territorio per la stagione estiva, pianificati in precedenti incontri – e in apposite ordinanze della Questura – con la partecipazione dei sindaci della provincia, dei rappresentanti dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale, della Polizia Stradale, della Protezione Civile, dei gestori delle infrastrutture e delle arterie stradali, dell’ASL. Sono stati trattati i temi della sicurezza sulle strade e in mare e i servizi di prevenzione nei luoghi della movida, con la partecipazione del Questore, dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Capitanerie di Porto di Trapani e Mazara del Vallo, nonché del Direttore Generale dell’ASL.

Nei weekend dal 31 maggio al 2 giugno 2024 e dal 15 al 16 giugno, nei luoghi della movida trapanese sono state controllate dalle Forze dell’Ordine 13 attività commerciali nei comuni di Mazara del Vallo, di Marsala e di Castellammare del Golfo, 118 persone e 52 veicoli e sono state contestate 28 infrazioni al Codice della Strada. Si tratta di servizi straordinari aggiuntivi rispetto a quelli svolti nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali. In particolare, il Comitato ha disposto il rafforzamento dei dispositivi di vigilanza e controllo del territorio anche attraverso l’impiego dei rinforzi assegnati dal Ministero dell’Interno per il periodo estivo all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza nell’ambito del Piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva.

Sono stati disposti servizi straordinari, anche coordinati, di prevenzione e contrasto ai comportamenti di guida a rischio come eccesso di velocità, mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, utilizzo di telefoni cellulari, guida in condizioni psicofisiche non idonee. Intensificati i servizi coordinati sulle principali vie di comunicazione della provincia, soprattutto quelle da e per le località turistiche e nei pressi di discoteche, locali di pubblico spettacolo e pub, con il coinvolgimento anche degli organismi sanitari (A.S.L., 118)i; attuati maggiori controlli sull’idoneità degli automezzi anche in chiave ambientale e per prevenire l’abbandono incontrollato dei rifiuti o lo sversamento abusivo.

Sono stati disposti anche controlli sul territorio presso discoteche, stabilimenti balneari, esercizi pubblici, con il duplice obiettivo di verificare l’attività dei locali con riferimento alla normativa di settore, e di contrastare o prevenire il fenomeno dell’esercizio abusivo dell’attività di intrattenimento e ballo, con il concorso delle polizie locali e delle componenti tecniche dei vigili del Fuoco. Sono stati predisposti servizi per l’incremento dei controlli sui natanti, con particolare riguardo ai comportamenti che possano pregiudicare la tutela della vita umana in mare e sugli stabilimenti balneari in concessione; previsto anche il rafforzamento dei dispositivi in corso e massimo raccordo tra l’attività delle forze di polizia statali, in particolare della Guardia di Finanza, e delle polizie locali nell’attività di prevenzione e contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale e della contraffazione, soprattutto nelle località turistiche, e l’intensificazione dei controlli amministrativi presso gli esercizi commerciali, i mercati, le spiagge, lungomare ed gli altri luoghi di massima aggregazione, per il contrasto all’abusivismocommerciale e alla vendita di prodotti contraffatti.