Buseto Palizzolo: “Stop alle installazioni ecologiche selvagge sul territorio”

Lo scorso 13 giugno, si è svolto un importante Consiglio comunale a Buseto Palizzolo, che ha visto la partecipazione attiva di entrambi i gruppi consiliari. Al centro della discussione, la necessità di porre un freno all’insediamento selvaggio delle installazioni “green” e la tutela del territorio. Tutti i consiglieri hanno collaborato per redigere e approvare all’unanimità un documento che sarà inviato agli organi statali e regionali competenti, nonché al Prefetto.

“Non possiamo permettere che decisioni su progetti di grande impatto ambientale vengano prese senza un’adeguata pianificazione e senza il coinvolgimento delle comunità locali – affermano i consiglieri -. È essenziale che ogni installazione sia frutto di una valutazione ponderata, che tenga conto delle specificità del territorio e delle esigenze della nostra popolazione“. Il documento, firmato da tutti i consiglieri, si conclude con una dichiarazione chiara e determinata: “Il nostro obiettivo è quello di tutelare il nostro paesaggio, i beni archeologici, l’agricoltura, la valorizzazione delle potenzialità turistiche e lo sviluppo economico dell’area. Per tutti questi motivi diciamo NO all’installazione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici nel nostro Comune, a meno che non si tratti di aree idonee e condivise con gli organi locali competenti, che non comportino il sacrificio delle bellezze del nostro territorio”.

Per rendere più concrete le intenzioni, nei prossimi giorni si terranno ulteriori incontri tra le parti politiche del consiglio e l’Amministrazione comunale, finalizzati a raggiungere gli obiettivi stabiliti. I consiglieri affermano inoltre che la difesa del territorio e delle sue peculiarità è una priorità che richiede l’attenzione e il contributo di tutti. Continueremo a lavorare insieme per un futuro sostenibile che rispetti e valorizzi le nostre risorse naturali e culturali.