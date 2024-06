Ad Alcamo l’evento Catarratto Boys il 14 giugno

Iniziativa ‘Catarratto Boys’ il 14 giugno ad Alcamo legata al mondo del vino artigianale e dei giovani produttori. Sono storie di coraggio, visione e libertà raccontate dagli stessi protagonisti: oltre 20 aziende per oltre 30 etichette in degustazione libera con l’acquisto del ticket che darà diritto anche al food. L’appuntamento è nell’Atrio della Biblioteca all’ex Collegio dei Gesuiti, in pieno centro storico dalle ore 19 alle 23.30.

I ticket sono acquistabili già in prevendita sul sito dell’Enoteca Regionale Sicilia Occidentale, qui

https://www.enotecaregionalesicilia.it/evento/incontro-con-i-catarratto-boys/

Il costo di 20 euro darà accesso a tutti i banchi di degustazione e al food in una serata originale di incontri, ottimo vino e musica. Info a catarrattoboys@gmail.com