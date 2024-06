Amministrative: a Mazara vince Quinci, a Salemi Scalisi, Saitta a Salaparuta. A Castelvetrano possibile ribaltone

Aggiornamento 20.14: mentre a Salaparuta il testa a testa consegna la poltrona di sindaco a Michele Antonino Saitta contro Vincenzo Drago, a Castelvetrano potrebbe ribaltarsi la situazione: l’ipotesi di un ballottaggio si allontana e e Giovanni Lentini supera il 40% e potrebbe essere eletto al primo turno. Al momento il candidato di Fratelli d’Italia ha 5.957 voti (40,1%), Salvatore Stuppia 3.412 voti (23%). Marco Campagna del PD ottiene 2. 393 voti e il 16,1%, Salvatore Filici 1.146 preferenze e il 7,7%, poi Enzo Alfano, sindaco uscente, con 648 voti (4,4%) e Maurizio Abate con soli 182 voti (1,2%).

Aggiornamento 18.07: A Castelvetrano lungo scrutinio visti i 7 candidati a sindaco e la mole di liste presentate. Al momento pare certo il ballottaggio tra il candidato di Fratelli d’Italia Giovanni Lentini che si ferma al 35% circa e Salvatore Stuppia al 24%, con uno scarto di un migliaio di voti. L’ex segretario provinciale trapanese Marco Campagna va oltre il 18%, a seguire Salvatore Filici, supportato da Cateno De Luca e Enzo Alfano, sindaco uscente, ultimo tra i candidati alla poltrona castelvetranese.

A Salaparuta mancano 300 schede da scrutinare ed è un testa a testa ancora tra i candidati Michele Antonino Saitta e Vincenzo Drago. Con uno scarto di 20 voti è terzo Antonino Cinquemani.

Aggiornamento 17.36: Il prossimo sindaco di Salemi è Vito Scalisi con 2.640 voti e il 56,76% di preferenze. La sua lista Scelgo Salemi si attesta al 58,20%. Seconda, ma di molto, Giusy Spagnolo con 1.599 voti (34,38%), la sua lista ‘Scrusciu’ ottiene il 33,86% di voti. Terzo Giuseppe Crimi con 412 voti appena e l’8,86%. La sua lista ‘Cambiare Salemi’ prende il 7,93%.

Aggiornamento 16.30: a Mazara si va verso la vittoria al primo turno di Salvatore Quinci, che ha accumulato un distacco di circa 1500 voti rispetto a Vita Ippolito. Più indietro Nicola Cristaldi. “L’ex primo cittadino ha diffuso un primo commento da cui emerge l’amarezza per l’esito elettorale: I dati si commentano da soli e, per quel che mi riguarda, esprimo delusione per il mio risultato. Mi spiace aver trascinato tanti ragazzi in quella che sembrava una operazione rivoluzionaria ma che non sono stato in grado di far capire. Grazie a coloro che hanno creduto nel progetto e a quelli che si sono spesi in questi mesi di campagna elettorale. Prendo atto dell’esito di questa competizione ed ognuno ne tragga le conclusioni che ritiene. Mi auguro che la magnifica squadra che abbiamo formato resti coesa e forte nella politica territoriale, a difesa dei valori e dei principi che un giorno trionferanno anche nella nostra città. Non mi rimane che ringraziare quelli che hanno con il loro voto condiviso le mie tesi e quelle che hanno sposato le idee dei Futuristi“.

A Castelvetrano è in testa Giuseppe Lentini, davanti a Salvatore Stuppia e Marco Campagna. Solo sesto il sindaco uscente Enzo Alfano, che viene preceduto anche da Ficili e Gancitano. Ultimo Abate.

A Salemi, Scalisi nettamente avanti su Spagnolo e Crimi.

***

Inizia lo spoglio nei 4 Comuni trapanesi al voto l’8 e il 9 giugno. A Mazara del Vallo i pochi seggi ancora scrutinati vogliono il sindaco uscente Salvatore Quinci avanti con 2.817 voti, seguito dal nuovo progetto di Vita Ippolito con 1.658 voti e l’ex primo cittadino Nicola Cristaldi con 1.515 preferenze, rispettando quindi i pronostici della campagna elettorale.

A Salemi 16 in totale le sezioni da scrutinare. Le prime schede vogliono avanti il candidato sindaco Vito Scalisi, progetto politico sostenuto dall’uscente Domenico Venuti, con 647 voti, a seguire la docente Giusy Spagnolo con 339 preferenze e infine Francesco Giuseppe Crimi con 110 voti. Tra le liste, prima Scelgo Salemi di Scalisi con il 60% di voti raccolti, seguito da Scrusciu al 30% della Spagnola e da Cambiare Salemi di Crimi al 9%.

Da fonti di partito e non ufficiali, a Castelvetrano sembra avanti la coalizione di destra dell’avvocato Giovanni Lentini seguito da Stuppia. Non premiato dai cittadini invece, l’uscente pentastellato Enzo Alfano.

Mancano ancora i dati delle 2 sezioni da scrutinare di Salaparuta.