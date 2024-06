Controlli e prevenzione contro i reati, il bilancio degli interventi della Polizia di Trapani nel mese di maggio

Diciannove avvisi orali, 10 fogli di via obbligatorio, 2 Dacur (Divieto di accesso ai pubblici locali), 2 ammonimenti. Questo il bilancio dei provvedimenti delle misure di prevenzione messe in atto dal Questore Peritore con il personale della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine della Questura di Trapani per garantire maggiore sicurezza sul territorio.

Nel mese di maggio i risultati raggiunti grazie all’impegno dei poliziotti della Divisione Anticrimine a riprova dell’intensificazione del controllo sul territorio da parte della Questura, con il principale obiettivo di avviare anche una attività preventiva al fine di arginare ogni tipo di reato.

In particolare il Questore di Trapani ha emesso: 19 provvedimenti di “Avviso orale” nei confronti di altrettanti soggetti dediti alla commissione di reati predatori, in materia di stupefacenti o contro la persona, per reati commessi in tutta la Provincia Trapani; 10 provvedimenti di “Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno” nei confronti di altrettanti soggetti che avendo commesso reati nel territorio della Provincia non vi potranno far ritorno per quattro anni; 2 provvedimenti di “Divieto di accesso ai pubblici locali” (il cosiddetto Dacur) nei confronti di altrettanti soggetti resisi responsabili di reati commessi in occasione della movida urbana, ciò a rimarcare l’importanza strategica dello strumento delle misure di prevenzione nella tenuta dell’ordine e della sicurezza pubblica. I predetti provvedimenti si riferiscono ad altrettanti episodi delittuosi commessi con uso di armi da taglio in due noti locali di Trapani e di Marsala e per i quale i due soggetti responsabili sono stati gravati del cosiddetto Dacur con il quale è stato fatto loro divieto, per un periodo di tre anni di accedere e di stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico intrattenimento presenti sul territorio della provincia di Trapani; 2 Ammonimenti del Questore nei confronti di altrettanti soggetti residenti nella Provincia di Trapani che hanno posto in essere gravi condotte di stalking e di maltrattamenti nei confronti delle compagne o mogli conviventi. I destinatari del provvedimento sono soggetti che hanno perseverato nell’assumere comportamenti offensivi, minacciosi, violenti, a volte anche in presenza di figli minorenni, creando nelle stesse vittime timori e paure costanti che hanno prodotto estremo disagio e turbamento.

Infine è stata avanzata dal Questore, alla competente autorità giudiziaria, una proposta finalizzata all’applicazione della misura della Sorveglianza Speciale di Polizia nei confronti di un soggetto responsabile di condotte maltrattanti e persecutorie nei confronti di una giovane donna, ai sensi delle recenti novità normative introdotte dalla Legge n. 168/2023.