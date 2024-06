Marsala: scontro all’incrocio di contrada Spagnola, una vettura è straniera

Un incidente si è verificato ieri, all’incrocio di contrada Spagnola, all’altezza della Gelateria Caito. Intorno alle 12 un’auto guidata da turisti maltesi con targa straniera, nello svoltare per il litorale non dava precedenza alla 500 che proveniva dal lato opposto di marcia che però, con una notevole velocità ha frenato lasciando una lunga scia sulla carreggiata e non ha avuto prudenza nell’evitare l’impatto. La conducente della Fiat ha avuto la peggio ed è stata curata sul posto da un’ambulanza del 118. I Vigili urbani intervenuti a rilevare il sinistro ha riscosso la multa della vettura straniera, come da Codice della Strada, sul posto.