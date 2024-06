A Mazara entra in funzione il nuovo denitrificatore per l’acqua potabile

Nella giornata di lunedì 3 giugno 2024 è entrato in funzione il nuovo denitrificatore comunale sito nella zona di via Nuova Zelanda, che ha l’obiettivo di riportare il valore dei nitrati contenuti nell’acqua erogata dai pozzi di Ramisella ai livelli consentiti dalla legge. L’apertura dell’impianto è avvenuta alla presenza dell’amministrazione comunale e della società che ha realizzato l’opera, ovvero la S.I.GE. Società Impiantistica Generale S.R.L. di Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, che si era aggiudicata l’appalto con il criterio della proposta economicamente più vantaggiosa, con un ribasso del 2,2% sull’importo a base d’asta di euro 483.477,23 oltre a 21.652,68 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L’obiettivo a lungo termine è quello di abbassare il valore dei nitrati nella zona di Tonnarella e Trasmazaro che hanno reso l’acqua non potabile. Il progetto è stato elaborato, su incarico dell’amministrazione, dallo studio dell’ingegnere Matteo Noventa ed è stato approvato con determina n. 755/2023 del dirigente del settore tecnico. Responsabile unico del procedimento il tecnico comunale Mario D’Agati, con il supporto tecnico specialistico dell’ingegnere chimico Nino Polizzi di Trapani. L’investimento complessivo per la realizzazione dell’opera è di circa 900mila euro, comprensivo di oneri tecnici e somme a disposizione dell’amministrazione.

La copertura economica è arrivata in parte da residui di mutui già contratti negli anni precedenti con la Cassa Depositi e Prestiti e per circa 96mila euro da contribuzione di compensazione ambientale della società Energia Trapani Verde srl. Come assicurano i tecnici, l’impianto funziona con tecnologia a scambio ionico e consentirà di risolvere l’annoso problema dell’alto valore dei nitrati nelle zone interessate, Tonnarella e Trasmazaro, dove al momento viene effettuata la miscelazione, con erogazione di acqua non utilizzabile per il consumo umano.