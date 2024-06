Presentata la manifestazione Marsala Kite Fest, tre giorni di sport, street food e musica

E’ stato presentato ieri mattina al Palazzo Municipale, il Marsala Kite fest, un evento ormai di portata internazionale che dal 14 al 16 giugno porterà in Città un grosso indotto che ruota intorno allo sport, con atleti di fama mondiale come Gianmaria Coccoluto, Sofia Monti e Mikaili Sol che già l’8 giugno terranno dei corsi per apprendisti kitesurfer al Circolo Velico, nelle cui acque si svolgerà l’European Talent Trophy Kitesurf. Come ha spiegato Fabio Alba, presidente dell’Associazione strutture extralberghiere e locazione turistica, “… si vuole creare un collante tra il litorale dello Stagnone, dove si pratica il kite e dove insistono 30 scuole, alcune straniere, e il centro città, con iniziative che coinvolgano i cittadini e i turisti”.

E infatti – anche grazie ai contributi comunali e soprattutto regionali, arrivati fino a 60mila euro per il solo evento – il Marsala Kitesurf si può permettere di porre in essere un Festival con artisti da strada, stand di street food & beer vicino al Monumento ai Mille, nella stessa area il concerto gratuito di Malika Ayane (ore 20 il 15 giugno), musica live, il Tik Tok Show, il cabaret dei Trikke e Due (Enzo Amato e Nicola Anastasi) e una campagna promozionale di livello internazionale. Non ultima la stampa del “Marsala West Sicily Magazine” da diffondere anche nelle strutture ricettive. Sempre Alba: “Il Kitesurf porta a Marsala un indotto turistico numeroso e spalmato da marzo a fine ottobre, quindi in tutto l’arco della Summer, ovvero della stagione estiva delle tratte aeree con i voli internazionali”. In conferenza stampa presenta anche l’Amministrazione comunale con il sindaco Massimo Grillo e gli assessori Salvatore Agate e Ignazio Bilardello a sostegno della presenza fisica oltre che del patrocinio oneroso del Comune.