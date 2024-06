Il campobellese Vito Luppino festeggia i 100 anni

Vito Luppino, campobellese doc, ha spento 100 candeline. All’eta di 9 anni ha deciso di lavorare subito, dedicandosi alla campagna come il padre, fino a quando non partì per la Germania a 40 anni, dove iniziò a lavorare per una fonderia. Si sposò con Angela Nizzola da cui ebbe tre figli, Vita, Paolo e Antonella, 6 nipoti ed è anche bis nonno. Tornato in Italia e rimasto vedovo all’età di 69 anni, tornò a lavorare in campagna dove decise di rimanere fino a 89 anni. Ed ora vive con uno dei figli. Anni fa gli fu asportato un tumore al rene, ma tutto andò a buon fine. Grande festa con tanti invitati nella sua Città.