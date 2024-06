Raccogliendo la sollecitazione della tifoseria e della città, l’Amministrazione comunale di Trapani ha deciso di trasmettere in Piazza Municipio la gara 3 valida come finale play off tra la Fortitudo Bologna e la Trapani Shark in programma venerdì 7 giugno alle ore 21 mediante un maxi schermo. Grandi eventi sportivi per la tifoseria granata che sta tornando a rivivere magici momenti ripensando all’avventura in B nella stagione 2013-2014.