Castello Siciliano dell’Anno: è possibile votare Alcamo, Erice e Salemi

Il Castello dei Conti di Modica di Alcamo, il Castello di Venere ad Erice e il Castello Normanno di Salemi partecipano, insieme ad altri 9 comuni siciliani – Butera, Carini, Collesano, Giuliana, Marineo, Mussomeli, Naro, Taormina e Vicari – alla 1ª edizione del Progetto Castello Siciliano dell’Anno.

Sul sito www.castellidisicilia.it è in pubblicazione la pagina di presentazione dei Castelli in concorso per il titolo “Il Castello Siciliano dell’Anno 1^ Ed. 2024”, mentre collegandosi al link di seguito è possibile votare fino al 30 giugno e scegliere il Castello dei Conti di Modica, quello di Venere e quello Normanno quale Castello Siciliano dell’Anno.