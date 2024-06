Schifani “Il 2 giugno è simbolo di unità per tutti gli italiani”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il 2 giugno rappresenta il simbolo di unità e democrazia per tutti gli italiani ed è una data fondamentale nella storia del nostro Paese. Oggi deve essere anche un momento di riflessione e orgoglio e per questo non possiamo non ricordare il sacrificio e l’impegno di tanti uomini e donne che lottarono per un futuro migliore, contribuendo a costruire la Repubblica”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in occasione della Festa della Repubblica. Per l’occasione, la Regione Siciliana è stata presente alla tradizionale sfilata delle Forze armate ai Fori imperiali a Roma con una rappresentanza del suo Corpo forestale e il gonfalone.

– foto ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).