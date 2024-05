Tonno avariato a Trapani, in 14 finiscono in ospedale

All’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani sono giunte 14 persone con sintomi di intossicazione. I medici del Pronto Soccorso hanno riscontrato che tutto il gruppo aveva mangiato tonno che, pare, fosse avariato. Il tonno sarebbe stato acquistato in una pescheria della Città. Per loro a parte nausea, vomito, diarrea e dolori addominali ma non gravi conseguenze. I carabinieri dei Nas hanno già avviato i controlli sulla filiera della pesca per ritirare dal mercato il tonno contaminato a tutela della salute pubblica.

Quella del tonno avariato, visto che si tratta di un prodotto ittico che è spesso soggetto a batteri, è una costante anche nelle zone del trapanese. Anni fa un batterio aveva causato diversi malori, anche gravi, nel marsalese.