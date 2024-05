La Festa dello Sport al Parco Lilibeo il 2 giugno, il programma

E’ stato illustrato ieri al Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala in conferenza stampa, il programma dell’evento organizzato per domenica 2 giugno, dalle ore 10 fino al tramonto, all’insegna della musica, dello sport, della cultura e della prevenzione sanitaria organizzato dall’Associazione Batticuore Batti Onlus ETS, presieduta dal dottor Gaspare Rubino, su idea di Filippo Peralta della Peralta Production Srls, e direttamente promosso dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, con il sostegno dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Marsala, dell’Asp di Trapani e della Delegazione CONI di Trapani e di tante associazioni del terzo settore, sportive e musicali.

La “𝗚𝗜𝗢𝗥𝗡𝗔𝗧𝗔 𝗔𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗖𝗢” sarà un grande evento nell’ambito del quale verrà celebrata anche la 𝑮𝒊𝒐𝒓𝒏𝒂𝒕𝒂 𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒐 𝑺𝒑𝒐𝒓𝒕, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza della Delegazione provinciale del C.O.N.I. guidata dalla professoressa Elena Avellone, e che si avvale del patrocinio del Comitato italiano paralimpico – Regione Sicilia, presieduto da Salvatore Mussoni.Presenti alla conferenza oggi gli assessori comunali Ignazio Bilardello, con delega a Spettacoli e Grandi Eventi, Sport e Beni Culturali, e Salvatore Agate, con delega alla Promozione turistica, la Direttrice del Parco Archeologico, Anna Occhipinti, Valeria Ferranti delegata del Comitato Italiano Paralimpico, Tommaso Angileri, presidente del Circolo Canottieri Marsala, il dottor Gaspare Rubino, presidente di Batticuore Batti Onlus, la professoressa Elena Avellone, della Delegazione provinciale del C.O.N.I., l’On. Nicola Catania, il consigliere comunale Lele Pugliese e Filippo Peralta, ideatore dell’iniziativa.

Da parte di tutti l’invito a prendere parte all’iniziativa che per la prima volta propone una giornata ricca di attività variegate all’interno del Parco Archeologico, pienamente fruibile dai cittadini. Tante le prenotazioni e le richieste di informazioni già pervenute all’organizzazione da parte di nuclei familiari di Palermo e zone limitrofe della Sicilia Occidentale.

“Il Parco di Marsala rappresenta un unicum con la sua doppia natura di parco archeologico e urbano. L’evento una “Giornata al Parco” rappresenta un’importante occasione per riaffermare il legame tra la nostra città e il suo parco, permettendoci di viverlo pienamente attraverso lo sport, la musica, la cultura, l’arte, la salute. Come Amministrazione noi daremo tutto il supporto possibile perché i marsalesi e i visitatori possano fruire in modo pieno e completo di questa che è, oltre che una delle porte d’ingresso alla città, una delle aree più belle che si affacciano sul mare Mediterraneo”. Questa la dichiarazione del sindaco, Massimo Grillo, di cui oggi hanno portato il saluto gli assessori Bilardello e Agate.

Il programma prevede alle ore 10 l’inaugurazione della cerimonia con l’alza bandiera alla presenza dell’Associazione Nazionale dei Bersaglieri e delle Autorità civili e militari e per tutta la giornata attività sportive e ludiche con la presenza del Camper di ‘Batticuore Batti Onlus’ e del contributo dell’Azienda Sanitaria Provinciale e del personale dell’Ospedale “P. Borsellino”; ancora di FederAgri, con l’esposizione di prodotti dell’agroalimentare a Km 0 per promuovere la dieta mediterranea e poi ‘Pompieropoli’, grazie alla collaborazione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione Trapani, che durante l’evento allestirà un percorso educativo-addestrativo per promuovere in chiave ludica l’attività dei Vigili del Fuoco illustrando i rischi che gli operatori devono affrontare quotidianamente.

Tra le tante attività previste anche “𝐃𝐢𝐬𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐋𝐢𝐥𝐢𝐛𝐞𝐨 – 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐢 𝐭𝐮𝐨𝐢 𝐫𝐚𝐠𝐚𝐳𝐳𝐢 𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐜𝐨!”, per i 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖 𝑡𝑟𝑎 𝑖 6 𝑒 𝑔𝑙𝑖 11 𝑎𝑛𝑛𝑖, 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖 60 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑖. Spazio anche ai più piccolo, grazie alla presenza de “Il Circoletto libreria & officina creativa” di Marsala, e poi un’Area Picnic, intrattenimento con il Gruppo folkloristico “I Burgisi” e cabaret e musica live. In programma anche la presentazione di due libri: quello di Francesca Maccani, alle ore 12, “Agata del vento”, edito da Rizzoli, e alle ore 18 quello di Achille Sammartano, “In tutta onestà”, pubblicato da Navarra Editore.