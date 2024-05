“Blatte, zecche e zanzare, per Campobello chiediamo disinfestazione”

Con l’arrivo dell’estate, le alte temperature hanno creato le condizioni ottimali per la formazione di zanzare, scarafaggi, zecche ed altri insetti nocivi per la salute dei cittadini campobellesi. I Consiglieri comunali di minoranza chiedono all’Amministrazione che non ha ancora provveduto alla disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione “... di provvedere alla vigilanza ed alla tutela dell’igiene e della sanità pubblica del territorio comunale. Per questo l’opposizione ha presentato una interrogazione con la quale chiede al sindaco di conoscere la tempistica entro la quale l’Amministrazione procederà ad effettuare gli interventi di disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione del territorio comunale”, scrivono Isabel Montalbano, Tommaso Di Maria, Liliana Catanzaro, Carla Prinzivalli, Giuseppe Fazzuni.