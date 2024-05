 A Scopello al via “Tastavino” due giorni di degustazioni e musica al borgo

Una due giorni di degustazioni, attività e musica: al via venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno, nella piazza del borgo di Scopello, la prima edizione di “Tastavino – molto più di una degustazione”, organizzata dall’associazione di promozione sociale “Le Vie di Scopello” con il patrocinio del Comune di Castellammare del Golfo. Nella suggestiva cornice del borgo di Scopello si potranno degustare i vini di dieci cantine del territorio di Castellammare e dintorni, oltre ad alcuni prodotti tipici della zona come olio d’oliva, mandorle, marmellate e formaggi, con un ticket d’ingresso del costo di 12 euro. Ma non solo: durante entrambe le giornate sono previste attività organizzate dalla stessa associazione in collaborazione con altre realtà locali, con l’obiettivo di regalare un’esperienza a tutto tondo delle bellezze che Scopello ha da offrire.

Le attività

Nella giornata di venerdì 31 è possibile prenotarsi per partecipare a tour in e-bike e trekking al tramonto, ma nelle due giornate ci saranno anche classi di yoga, laboratori di intreccio della palma nana e attività per bambini gestite dagli educatori dell’associazione Haramundi, che organizzerà dei laboratori di lettura creativa totalmente gratuiti per bimbi dai 3 anni in su. Insieme alle aziende agricole, ai banchi per la degustazione sarà presente anche il gruppo “Rifai Sicilia” che promuoverà le iniziative che la comunità sta mettendo in campo per la lotta agli incendi e la riqualificazione del territorio.

La masterclass

Sarà inoltre possibile partecipare, su prenotazione, ad una masterclass nel corso della quale il giornalista enogastronomico ed esperto di vini, Piero Rotolo, spiegherà ai partecipanti come degustare i vini, attraverso l’assaggio di alcune bottiglie di vini delle aziende che parteciperanno all’evento. Non mancherà la musica, dalle 18 in poi. Sabato 1 giugno sarà presente anche il giornalista Daniele Billitteri, che reciterà dei racconti sul “tocco”, antico gioco in cui il vino era protagonista. Per informazioni sul programma, prenotare le attività e acquistare i biglietti, è possibile consultare il sito www.viediscopello.it/

«Invitiamo a partecipare all’iniziativa nel nostro borgo di Scopello che, tra degustazioni musica e bei momenti di informazione ed intrattenimento, offre l’opportunità di conoscere le produzioni enogastronomiche locali con più attività culturali e sociali interessanti come le iniziative contro gli incendi -affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore al Turismo Mariella Caleca-. Proposte messe in campo dall’associazione “Le vie di Scopello” composta da giovani donne e uomini che intendono valorizzare il borgo promuovendo attività culturali e sostenibili alle quali plaudiamo e che supportiamo». L’associazione “Le Vie di Scopello” è nata nel novembre 2023 con l’obiettivo di “ricostruire una rete comunitaria nel borgo di Scopello, attraverso spazi e opportunità di intrattenimento che valorizzino la cultura, l’ambiente e la tradizione del luogo”. Un progetto pensato per offrire esperienze di qualità ai tantissimi turisti che visitano il borgo e i suoi dintorni, puntando alla destagionalizzazione del flusso turistico e alla sostenibilità”.