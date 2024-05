Iniziative a Marsala: al via il Corpus Domini. Al Carmine il libro di Antonio Licari

Marsala ospita diversi appuntamenti. Da oggi inizia la solennità del Corpus Domini con la prima celebrazione alle 9.30 in Chiesa Madre e alle 17.30 i vespri con benedizione eucaristica; domani alle 18.30 all’Auditorium Santa Cecilia con nicola Altaserse, rettore del Santuario dell’Addolorata, si parla di “Corpus Domini: celebrazione storico-escatologica della venuta di Cristo”. Iniziative fino al 2 giugno, giornata in cui si terrà la processione dopo le 19. Domani al Convento del Carmine, ore 17.30, si presenta il libro “Si cunta e si ricunta – L’arte di raccontare” di Antonio Licari; interverranno l’assessore Francesco Marchese, il dirigente scolastico dell’I. C. “De Gasperi” Leonardo C. Gulotta e il professore Vecchio della Rivista Spiragli.