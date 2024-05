Eleonora Lo Curto “I marsalesi esprimano un voto utile per Bruxelles”

Con l’elezione di Mimmo Turano l’ex deputata ritornerebbe all’Ars.

Eleonora Lo Curto, più volte deputata regionale, europarlamentare e componente di assemblee elettive locali. Attualmente sta seguendo la campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento Europeo come coordinatrice provinciale della Lega.

Onorevole in questa competizione oltre all’impegno politico c’è anche, nel suo caso, un coinvolgimento personale…

“Intanto voglio dire che il coinvolgimento è per riuscire a dare alla provincia un rappresentante a Bruxelles che si faccia portatore delle esigenze della nostra città. In questo caso però votando per eleggere Mimmo Turano, assessore e deputato regionale, si incastra anche un percorso che porterebbe Marsala ad esser rappresentata all’Ars”.

Ci spieghi meglio.

“Essendo la carica di onorevole regionale incompatibile con quella di deputato europeo, eleggendo Turano io approderei all’Ars, dove sono già stata e dove porterei le istanze della nostra città. Quindi votando per Mimmo Turano i marsalesi eleggeranno anche un deputato regionale nella mia persona. Si tratta insomma quello che io in queste settimane di campagna elettorale ho più volte definito un voto utile”.

Marsala e la provincia come sono state rappresentate all’Ars?

“Intanto basta guardare i quattro comuni dove si rinnovano le cariche locali (sindaco e consiglieri). Il centro destra va diviso dappertutto. Quindi votare per esempio Fratelli d’Italia significa assecondare logiche divisive. E’ proprio il partito di Giorgia Meloni che ha realizzato queste spaccature”.

A Marsala invece… si va verso una discussione sulla mozione di sfiducia al sindaco Massimo Grillo.

“Grillo paga i suoi atteggiamenti nei confronti della maggioranza che lo ha eletto, oltre che una notevole insufficienza amministrativa. Se guardiamo i consiglieri che hanno firmato la mozione, 9 su dodici sono della sua ex maggioranza. Un motivo ci deve essere. Inoltre ha finito per dividere anche il centro destra, a cominciare da Forza Italia. Gli organismi provinciali del partito sono per la collocazione all’opposizione mentre un altro gruppo si richiama al partito di Forza Italia e annuncia di avere segnalato assessori ed è con Grillo. Io chiedo al presidente Enzo Sturiano perché non riescono a formare il gruppo consiliare di Forza Italia? Altri gruppi invece sono stati estromessi dalla giunta”.

A chi si riferisce?

“Per esempio a ProgettiAmo Marsala. Aveva il vice sindaco Paolo Ruggieri, poi senza un serio motivo e senza parlarne con gli alleati, il sindaco lo ha sostituito. Anche al loro elettorato io mi rivolgo. Scegliere di votare Turano è un motivo in più per fare emergere le contraddizioni di un sindaco che rischia di essere sfiduciato dall’Aula Consiliare. Insomma lo ribadisco: serve che i marsalesi e in genere i trapanesi esprimano un voto utile”.