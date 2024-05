A Paceco “Vino&Libri”, si presenta il libro di Gaspare Grammatico

Il nuovissimo romanzo di ๐—š๐—ฎ๐˜€๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—š๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ผ “๐—Ÿ๐—ฒ ๐˜€๐—ฝ๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ”, (๐— ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ๐—ฟ๐—ถ) incontra i vini di ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ผ ๐——๐—ฒ ๐—•๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ผ๐—น๐—ถ. Sabato 8 giugno, alle ore 19, l’AIS provinciale di Trapani e lโ€™enoteca “La bottega del caffรจ” di Paceco presentano il terzo appuntamento del progetto ๐—ฉ๐—ถ๐—ป๐—ผ&๐—Ÿ๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ๐—ถ degustazioni eno-letterarie. Rincontremo Nenรจ Indelicato, il commissario di polizia trapanese, creato dalla penna di Gaspare Grammatico. Questa volta, perรฒ, ci sarร anche il suo autore, ๐—š๐—ฎ๐˜€๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—š๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ผ, trapanese, scrittore e autore televisivo, che ci presenterร il suo ultimo libro: “Le spine del ficodindia”.

Le nuove indagini di Nenรจ incontreranno i vini di ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ผ ๐——๐—ฒ ๐—•๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ผ๐—น๐—ถ: il Vecchio Samperi e il passito Bukkuram Sole d’Agosto, in abbinamento con la pasticceria salata ๐—™๐—น๐—ฎ๐—บ๐—ถ๐—ด๐—ป๐—ถ e con i GraniSi e altre specialitร siciliane ๐—ง๐˜‚๐—บ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐—น๐—น๐—ผ. A guidarci in questo viaggio eno-letterario, e in dialogo con l’autore, sarร ๐— ๐˜†๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ฒ๐—ผ๐—ป๐—ฒ, docente di lettere presso il liceo classico e scientifico “Don Bosco-Ranchibile” di Palermo e sommelier, nel doppio ruolo di appassionata di vino e di libri. Lโ€™appuntamento รจ in viale Regina Margherita, 136. Partecipazione su prenotazione al numero ๐Ÿฏ๐Ÿฐ๐Ÿต.๐Ÿฒ๐Ÿณ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿฎ๐Ÿณ fino ad esaurimento posti. Ticket 10 euro.