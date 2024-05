Per Bica col Fondo di Coesione soldi allo scalo di Birgi, al porto di Bonagia e a Villa Rosina

È stato sottoscritto ieri l’accordo per il Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 tra il governo nazionale e la Regione Siciliana, che definisce un piano straordinario di 6,8 miliardi di euro destinati allo sviluppo economico, infrastrutturale e sociale della Sicilia. L’intesa è stata siglata al Teatro Massimo di Palermo dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, alla presenza di autorità. Il ventaglio di interventi riguarda numerosi ambiti strategici come la competitività delle imprese, l’energia, l’ambiente, la cultura, i trasporti, la riqualificazione urbana, il sociale, la salute, l’istruzione, la formazione e il rafforzamento della capacità amministrativa regionale.

“Ecco alcuni degli interventi programmati in provincia di Trapani con i fondi FSC con i relativi importi per un totale di 160 milioni di euro; in sintesi, alcuni di essi: per le strade provinciali 11 milioni, per l’Aeroporto Trapani-Birgi Vincenzo Florio 13 milioni, per la regimentazione delle acque 64 milioni, per i beni culturali 8 milioni, per il Porto di Bonagia 34 milioni. Sulle strade provinciali ho agevolato personalmente il dialogo tra il Libero Consorzio Comunale di Trapani e la Regione Siciliana assicurando gli 11 milioni di finanziamenti riguardanti strade ricadenti sui Comuni di Valderice, Poggioreale, Santa Ninfa-Castelvetrano, San Vito lo Capo e Custonaci“, così dichiara Giuseppe Bica, il deputato regionale di Fratelli d’Italia all’Ars.

“In merito alle preoccupazioni suscitate da alcune informazioni diffuse, desidero fare chiarezza sull’effettiva situazione. I fondi FSC destinati alla riqualificazione urbana, tra cui rientra il progetto di Villa Rosina, sono previsti nell’elenco degli interventi programmati alla voce “Bando pubblico per la riqualificazione urbana dei centri abitati della Regione Siciliana”, per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro. Voglio rassicurare che il governo regionale è fermamente intenzionato a mantenere gli impegni presi per la realizzazione di questa opera di grande valore sociale per la Città di Trapani. Confido che quando il finanziamento sarà definitivamente approvato, i lettori terranno conto di queste mie dichiarazioni e valuteranno con obiettività l’operato di chi oggi alimenta allarmismi e polemiche”, così conclude il deputato.